Мы противостояли, успешно наносим контрудары. Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении заявил, что Вооруженные Силы Украины успешно противостояли и сейчас наносят контрудар вооруженным силам РФ.

«Мы противостояли и успешно наносим контрудар атакам противника: Бои продолжаются во многих городах и районах нашего государства, но мы знаем, что защищаем страну, землю, будущее детей. Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует именно наша армия. Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток, как в Донецке. Мы провалили их намерение - они не получили никаких преимуществ", - сказал Зеленский

Он отметил, что Вооруженные Силы РФ привлекли различные подразделения. «Продолжаются бои за Киев. Оккупанты нападают на жилые кварталы, пытаются уничтожить энергообъекты, у них очень подлая тактика.

Я призываю всех украинцев вернуться на родину и защищать страну. Наш народ удостоился членства в ЕС, и пришло время принимать решение», — сказал Зеленский.