В проливе Ла-Манш французская сторона захватила российское судно
Французская сторона конфисковала российское судно в проливе Ла-Манш.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на морскую префектуру.
"Российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш", - сообщает Агентство.
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