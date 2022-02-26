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В проливе Ла-Манш французская сторона захватила российское судно

В проливе Ла-Манш французская сторона захватила российское судно

Французская сторона конфисковала российское судно в проливе Ла-Манш.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на морскую префектуру.

"Российское судно перехвачено в проливе Ла-Манш", - сообщает Агентство.


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