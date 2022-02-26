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Премьер Италии поддержал идею отключения России от SWIFT. Зеленский

Премьер Италии поддержал идею отключения России от SWIFT. Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги, в ходе которого обсуждался вопрос отключения России от SWIFT.

«Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе телефонного разговора выразил поддержку идеи отделения России от SWIFT. Это начало новой страницы истории наших государств. Украина должна стать частью ЕС", - написал Зеленский в своем Twitter.


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