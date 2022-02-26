В одном из супермаркетов Берлина украли кошелек Ангелы Меркель

У бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель украли кошелек во время шоппинга в Берлине.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило немецкое агентство DPA, добавив, что кража произошла в одном из супермаркетов района Шарлоттенбург.

В полиции подтвердили, что получили заявление об ограблении«67-летней женщины», не называя имени этой женщины. В кошельке находились документ, удостоверяющий личность, дебет-карта, водительские права и наличные деньги. Офис Меркель отказался от комментариев Deutsche Welle.

DPA сообщает, что бывшего канцлера во время шоппинга сопровождал как минимум один охранник. Полиция расследует преступление. По данным Bild, бумажник Меркель находился в сумке, которая висела на продуктовой тележке.

Меркель всегда была известна тем, что сама ходила по магазинам, даже когда она была премьер-министром. 2021 После выборов она решила уйти из большой политики. Она был канцлером Германии в течение 16 лет.