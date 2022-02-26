Микронезия направила России ноту о разрыве дипотношений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Микронезия направила ноту о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Как передает Арменпресс, об этом Захарова сделала запись в своем Telegram-канале.

"Запад откликнулся на призыв Зеленского о реальной поддержке: Федеративные Штаты Микронезии направили ноту о разрыве дипломатических отношений с Россией», — написала она.