Зал ереванского Дома кино переоснащается новой техникой

Большой зал Ереванского Дома кино на 510 мест оснащается новым оборудованием и техникой.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал художественный руководитель МКФ "Золотой абрикос" Карен Аветисян.

"Большой зал на 510 мест (скоро и остальные) Ереванского Дома кино будет оборудован новым экраном, высококачественной проекцией DCP, высококачественной акустической системой JBL 5.1, для эксплуатации которой прибыли немецкие специалисты. Они также обеспечивают качество показов как в берлинских кинотеатрах», — написал Аветисян.

По словам последнего, проект, длившийся около года, совместно с Союзом кинематографистов Армении, благодаря GIZ Armenia и Geothe Center Yerevan, реализовал Международный кинофестиваль в Ереване «Золотой абрикос».