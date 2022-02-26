Зал ереванского Дома кино переоснащается новой техникой
Большой зал Ереванского Дома кино на 510 мест оснащается новым оборудованием и техникой.
Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал художественный руководитель МКФ "Золотой абрикос" Карен Аветисян.
"Большой зал на 510 мест (скоро и остальные) Ереванского Дома кино будет оборудован новым экраном, высококачественной проекцией DCP, высококачественной акустической системой JBL 5.1, для эксплуатации которой прибыли немецкие специалисты. Они также обеспечивают качество показов как в берлинских кинотеатрах», — написал Аветисян.
По словам последнего, проект, длившийся около года, совместно с Союзом кинематографистов Армении, благодаря GIZ Armenia и Geothe Center Yerevan, реализовал Международный кинофестиваль в Ереване «Золотой абрикос».
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