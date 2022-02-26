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Чехия отправит Украине оружия на $8,6 млн

Чехия отправит Украине оружия на $8,6 млн

26 февраля правительство Чехии утвердило решение об отправке Вооруженным силам Украины оружия и боеприпасов на сумму 188 млн крон (около 8,6 млн долларов). 

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter заявила министр обороны Яна Чернохова. 

В частности, будут отправлены автоматы,  пулеметы, снайперские винтовки, пистолеты и другие боеприпасы.

Передачу оружия будет осуществлять Минобороны Чехии. "На этом наша помощь Украине не заканчивается", - сказала Чернохова.


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