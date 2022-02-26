Чехия отправит Украине оружия на $8,6 млн

26 февраля правительство Чехии утвердило решение об отправке Вооруженным силам Украины оружия и боеприпасов на сумму 188 млн крон (около 8,6 млн долларов).

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Twitter заявила министр обороны Яна Чернохова.

В частности, будут отправлены автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, пистолеты и другие боеприпасы.

Передачу оружия будет осуществлять Минобороны Чехии. "На этом наша помощь Украине не заканчивается", - сказала Чернохова.