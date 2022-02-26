По инициативе мэрии Парижа мост у Notre-Dame de Paris был освещен цветами флагов Армении и Франции
13:34, 26 Февраль, 2022
Один из мостов у Собора Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) был освещен цветами флагов Армении и Франции.
Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении посольства Армении во Франции.
Посольство Армении распространило сообщение:
«В связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Францией 24 февраля один из мостов у Собора Парижской Богоматери (Pont de l'Archevêché) по инициативе мэрии Парижа был освещен цветами флагов Армении и Франции",-говорится в сообщении
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