В Госдепе США заявили, что поддержат Украину в случае принятия решения о статусе нейтралитета

США поддержат Украину, если государство решит быть в нейтральном статусе.

Как передает Арменпресс, об этом в интервью «Коммерсанту» заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Мы поддержим те решения, которые примет для себя Украина. Мы с самого начала этого кризиса говорили, что с Украиной ничего не будем делать без Украины. Мы ничего не будем делать с Европой без Европы и с НАТО - без НАТО. Так что выбор за народом Украины. Мы поддерживаем решения, которые они приняли», - сказала Шерман.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным нейтральный статус Украины.