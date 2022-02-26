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В Госдепе США заявили, что поддержат Украину в случае принятия решения о статусе нейтралитета

В Госдепе США заявили, что поддержат Украину в случае принятия решения о статусе нейтралитета

США поддержат Украину, если государство решит быть в нейтральном статусе.

Как передает Арменпресс, об этом в интервью «Коммерсанту» заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

 «Мы поддержим те решения, которые примет для себя Украина. Мы с самого начала этого кризиса говорили, что с Украиной ничего не будем делать без Украины. Мы ничего не будем делать с Европой без Европы и с НАТО - без НАТО. Так что выбор за народом Украины. Мы поддерживаем решения, которые они приняли», - сказала Шерман.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным нейтральный статус Украины.

 

 

 


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