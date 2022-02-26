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За сутки из Украины в Польшу въехало более 47 тысяч человек

За сутки из Украины в Польшу въехало более 47 тысяч человек

По данным польских пограничников, 25 февраля в страну из Украины въехало 47,5 тысячи человек. 

Как передает Арменпресс, об этом служба сделала сообщение на своей странице в Twitter.

Местные СМИ и пользователи социальных сетей сообщают о больших пробках у границы. Говорят, что люди приезжали встречать своих родственников, друзей или знакомых из Украины.

Ранее власти Польши подсчитали, что в случае военных действий в страну из Украины может приехать до 1 млн человек.


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