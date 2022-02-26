Киевское метро остановило пассажироперевозки, оно будет служить убежищем
13:07, 26 Февраль, 2022
В украинской столице метро остановит пассажирское движение и будет служить убежищем.
Как передает Арменпресс, об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Метрополитен перешел в режим убежища. Транспортные услуги осуществляться не будут», — сказал Кличко.
Он призвал жителей столицы оставаться в домах или убежищах. «Не выходите на улицу, кроме тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры», — написал Кличко.
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