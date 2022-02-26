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Киевское метро остановило пассажироперевозки, оно будет служить убежищем

Киевское метро остановило пассажироперевозки, оно будет служить убежищем

В украинской столице метро остановит пассажирское движение и будет служить убежищем. 

Как передает Арменпресс, об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Метрополитен перешел в режим убежища.  Транспортные услуги осуществляться не будут», — сказал Кличко. 

Он призвал жителей столицы оставаться в домах или убежищах. «Не выходите на улицу, кроме тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры», — написал Кличко.

 


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