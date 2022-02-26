Российские авиакомпании уведомлены из Польши и Чехии о запрете полетов

Польша и Чехия объявила о закрытии входа российских авиакомпаний в свое воздушное пространство.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в одной из российских авиакомпаний.

"Польша и Чехия направили NOTAM (уведомление) о закрытии воздушного пространства", - сказал источник.

Ранее Чехия и Польша объявили, что с 26 февраля закроют свое воздушное пространство для российских самолетов в связи с проведением РФ специальной военной операции по демилитаризации Украины.