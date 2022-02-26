Русско-украинская война продлится долго. Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российско-украинская война продлится долго, и призвал подготовиться к долгосрочным последствиям для Европы.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такое заявление Макрон сделал во время посещения сельскохозяйственной выставки, открывшейся в центре Paris Expo Porte de Versailles на западе Парижа.

«Эта война будет длиться долго, также продолжатся и все связанные с ней кризисы. К этому надо готовиться», — сказал Макрон, пообещав господдержку представителям аграрного сектора.