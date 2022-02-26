Соединенные Штаты серьезно рассматривают вопрос исключения России из системы SWIFT. Bloomberg

США и их европейские партнеры серьезно рассматривают возможность исключения России из межбанковской платежной системы SWIFT.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Ранее президент США Байден заявил, что некоторые европейские страны выступают против решения, поскольку опасаются, что могут пострадать из-за разрыва финансово-экономических отношений с российскими партнерами.

По данным Bloomberg, окончательное решение об исключении России из системы SWIFT на данный момент не принято.