РОСКОСМОС прекращает сотрудничество с европейскими партнерами

РОСКОСМОС —в ответ на санкции ЕС, приостанавливает полеты с европейскими партнерами с космодромаKuru (Французская Гвиана).

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генерального директора РОСКОСМОСА Дмитрия Рогозина.

«В ответ на санкции ЕС в отношении наших компаний РОСКОСМОС приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по запуску космических пусков с космодрома Kuru для вывода из Французской Гвианы своего технического персонала, в том числе объединенного стартового состава», — написал Рогозин в своем Telegram-канале 26 февраля.

На данный момент, добавили в «Роскосмосе», прорабатывается вопрос выезда российских сотрудников.

ЕС ввел жесткие финансовые и технологические ограничения в отношении 64 ключевых структур Российской Федерации, включая ракетно-космический центр «Прогресс». ЕС жестко ограничил доступ этих организаций на рынок капитала и финансовых услуг, запретил оказание им технической помощи и торговлю с ними товарами военного или двойного назначения, технологиями, а также технологиями добычи нефти и оборудованием.

ЕС также принял обширный перечень высокотехнологичной продукции, включая системы связи, электронику, полупроводники, аэрокосмические компоненты, которые запрещены к ввозу в Россию.