Настал решающий момент для принятия Украиной решения о членстве в ЕС. Зеленский
11:58, 26 Февраль, 2022
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем текущее состояние российско-украинского конфликта ивопрос членства Украины в ЕС.
«Настал решающий момент, чтобы закрыть давнюю дискуссию и объявить о решении Украины вступить в ЕС. Мы обсудили с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем героическую борьбу за дальнейшую активную помощь и свободное будущее украинцев", - как сообщает Арменпресс, написал Зеленский на своей странице в Instagram.
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