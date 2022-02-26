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Настал решающий момент для принятия Украиной решения о членстве в ЕС. Зеленский

Настал решающий момент для принятия Украиной решения о членстве в ЕС. Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем текущее состояние российско-украинского конфликта ивопрос членства Украины в ЕС.

 «Настал решающий момент, чтобы закрыть давнюю дискуссию и объявить о решении Украины вступить в ЕС. Мы обсудили с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем героическую борьбу за дальнейшую активную помощь и свободное будущее украинцев", - как сообщает Арменпресс, написал Зеленский на своей странице в Instagram.

 


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