Настал решающий момент для принятия Украиной решения о членстве в ЕС. Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем текущее состояние российско-украинского конфликта ивопрос членства Украины в ЕС.

«Настал решающий момент, чтобы закрыть давнюю дискуссию и объявить о решении Украины вступить в ЕС. Мы обсудили с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем героическую борьбу за дальнейшую активную помощь и свободное будущее украинцев", - как сообщает Арменпресс, написал Зеленский на своей странице в Instagram.