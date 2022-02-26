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Канада введет санкции против Путина и Лаврова

Канада введет санкции против Путина и Лаврова

Власти Канады приняли решение о введении санкций в отношении президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и начальника Генштаба Валерия Герасимова —из-за ситуации на Украине.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Джастин Трюдо.

Он подчеркнул, что это важный шаг, чтобы показать единство стран Запада.

"Канада заявляет: мы введем дополнительные санкции в отношении белорусских лидеров, за помощь президенту Путину во вторжении в свободное и суверенное государство. Они затронут 57 человек», — сказал Трюдо, отметив, что среди них и президент Александр Лукашенко.

Премьер-министр Канады призвал исключить Россию из системы SWIFT, что лишит Путина возможностиосуществлять собственные  планы через систему межбанковских платежей.

 


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