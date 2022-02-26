Генсек ООН назначил кризисного координатора ООН по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил Амина Авада кризисным координатором ООН по ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

«Гуманитарные потребности в Украине увеличиваются с каждым часом. Погибает мирное население. По меньшей мере 100 тысяч украинцев вынуждены покинуть свои дома", - заявил Гутерреш, сообщая о новом назначении.

Он подчеркнул, что Авад будет координировать действия ООН, «в том числе гуманитарную реакцию по обе стороны линии соприкосновения».

Амин Авад в разные годы занимал ряд постов в офисе Верховного комиссара ООН по делам беженцев. В частности, работал на Ближнем Востоке и в Северной Африке.