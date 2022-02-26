Болгария закрыла воздушное пространство для российских самолетов

Болгария закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов с 26 февраля по 5 мая.

Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщил представитель компании "Аэрофлот" Сергей Антонов, отметив, что компания получила соответствующее уведомление из Болгарии.

«Согласно уведомлению, наши самолеты, имеющие российские сертификаты, не могут летать в Болгарию. Иными словами, воздушное пространство Болгарии закрыто для российских самолетов», — сказал Антонов.

Он отметил, что никто из болгарских чиновников не предупредил их заранее о намерении ввести ограничения, поэтому билеты распроданы уже на несколько недель.

"Некоторые пассажиры могут получить свои билеты обратно, а другие будут доставлены альтернативными маршрутами, возможно, через Стамбул", - сказал он.