Мелитополь под контролем ВС РФ

Город Мелитополь находится под контролем частей Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Евгений Конашенков.

«Подразделения Вооруженных Сил России установили полный контроль над городом Мелитополем. Российские военнослужащие принимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей, исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов", - сказал он.