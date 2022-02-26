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Мелитополь под контролем ВС РФ

Мелитополь под контролем ВС РФ

Город Мелитополь находится под контролем частей Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Как передает Арменпресс, об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Евгений Конашенков.

«Подразделения Вооруженных Сил России установили полный контроль над городом Мелитополем. Российские военнослужащие принимают все меры для обеспечения безопасности мирных жителей, исключения провокаций со стороны украинских спецслужб и националистов", - сказал он.


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