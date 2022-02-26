Турция обратилась к России и Украине с просьбой открыть воздушный коридор

Турция попросила Россию и Украину открыть воздушный коридор для эвакуации своих граждан.

Как передает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому NTV.

«На данный момент мы ведем переговоры с автобусными компаниями. Однако желающих вернуться много. Мы выступили с инициативой открыть воздушный коридор как с Россией, так и с Украиной. Готовы эвакуировать граждан морем", - подчеркнул он.

Чавушоглу сообщил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган продолжает поддерживать тесные контакты с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он подтвердил готовность провести встречу двух президентов на территории Турции.