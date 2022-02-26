Зеленский в видео из Киева заявил, что армия не сложит оружия
10:58, 26 Февраль, 2022
Президент Украины Владимир Зеленский рано утром 26 февраля опубликовал видео из Киева, сообщив, что борьба продолжается и они не собираются сложить оружие.
Как передает Арменпресс, в видеоматериале, опубликованном на Telegram-канале, в частности, говорится:
«Сейчас в интернете распространяется большое количество фейковых сообщений о том, что якобы я призываю армию сложить оружие,что проводится эвакуация. Так вот, я здесь, мы никакого оружия не сложим и будем защищать наше государство", - сказал Зеленский.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм