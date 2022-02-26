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Зеленский в видео из Киева заявил, что армия не сложит оружия

Зеленский в видео из Киева заявил, что армия не сложит оружия

Президент Украины Владимир Зеленский рано утром 26 февраля опубликовал видео из Киева, сообщив, что борьба продолжается и они не собираются сложить оружие.

Как передает Арменпресс, в видеоматериале, опубликованном на Telegram-канале, в частности, говорится:

 «Сейчас в интернете распространяется большое количество фейковых сообщений о том, что якобы я призываю армию сложить оружие,что проводится эвакуация. Так вот, я здесь, мы никакого оружия не сложим и будем защищать наше государство", - сказал Зеленский.


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