Зеленский в видео из Киева заявил, что армия не сложит оружия

Президент Украины Владимир Зеленский рано утром 26 февраля опубликовал видео из Киева, сообщив, что борьба продолжается и они не собираются сложить оружие.

Как передает Арменпресс, в видеоматериале, опубликованном на Telegram-канале, в частности, говорится:

«Сейчас в интернете распространяется большое количество фейковых сообщений о том, что якобы я призываю армию сложить оружие,что проводится эвакуация. Так вот, я здесь, мы никакого оружия не сложим и будем защищать наше государство", - сказал Зеленский.