Цены на цветные металлы - 25-02-22

ЛОНДОН, 26 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 25 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 3.80% и составила 3314.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.73% и составила 9862.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.34% и составила 2358.00 долларов США, цена на никель снизилась на 5.50% и составила 24240.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.05% и составила 44850.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.82% и составила 3619.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 43750.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.97% и составила 74000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.