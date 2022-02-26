Гватемала отзывает посла из России
10:50, 26 Февраль, 2022
Власти Гватемалы приняли решение отозвать посла из России в связи с ситуацией вокруг Украины.
Как передает Арменпресс, об этом заявил президент Гватемалы Алехандро Джамматеи.
«Мы не потерпим того, что делает Россия, поэтому четыре дня назад я распорядился отозвать посла Гватемалы из России. Мы не будем следовать за нападением на суверенитет какой-либо страны, потому что завтра так могут поступить против нас", - передает ТАСС, сказал президент.
В МИД Гватемалы заявили, что о разрыве дипломатических отношений с Россией речи не идет.
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