Гватемала отзывает посла из России

Власти Гватемалы приняли решение отозвать посла из России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как передает Арменпресс, об этом заявил президент Гватемалы Алехандро Джамматеи.

«Мы не потерпим того, что делает Россия, поэтому четыре дня назад я распорядился отозвать посла Гватемалы из России. Мы не будем следовать за нападением на суверенитет какой-либо страны, потому что завтра так могут поступить против нас", - передает ТАСС, сказал президент.

В МИД Гватемалы заявили, что о разрыве дипломатических отношений с Россией речи не идет.