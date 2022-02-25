Остров Змеиный вернулся под контроль Украины

Взятый накануне под контроль РФ остров Змеиный снова находится под контролем Украины. Пограничники продолжают охранять границы Украины в Черном море. Как передает Арменпресс, об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко на своей странице в Facebook.

"Два неизвестных корабля подошли к острову Змеиный, обстреляли пирс. Потребовали от украинских пограничников сдаться, но не определили сроки. После чего отошли от острова. По состоянию на сейчас, остров Змеиный наш", - заявил Денисенко.

При этом он указал, что пограничники продолжают охранять границы Украины в Черном море.