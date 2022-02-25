Все мы здесь: Владимир Зеленский записал видео с площади перед офисом президента
21:15, 25 Февраль, 2022
Президент Украины Владимир Зеленский записал видео с площади перед офисом президента. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на УНИАН, он отметил, что вместе с другими чиновниками находится в Киеве для защиты Украины.
"Всем добрый вечер. Лидер фракции здесь, глава офиса президента здесь, премьер-министр Шмигаль здесь, Подоляк здесь, президент здесь. Все мы здесь. Наши военные здесь. Граждане, общество здесь. Все мы здесь. Защищаем нашу независимость, наше государство. И так будет и дальше. Слава нашим защитникам! Слава нашим защитницам! Слава Украине", - сказал Зеленский.
Ранее некоторые СМИ писали, что Зеленский покинул столицу страны.
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