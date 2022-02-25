Роскомнадзор частично ограничит доступ к Facebook

В России с 25 февраля принимаются меры по частичному ограничению доступа к Facebook. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил Роскомнадзор.

"Двадцать пятого февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России", — говорится в сообщении.

Накануне Facebook наложил ограничения на 90 дней на страницу РИА Новости за распространение "ложной информации" — пресс-служба МИА "Россия сегодня" назвала это вопиющим нарушением свободы слова. Кроме того, за сутки цензуре подверглись материалы четырех российских СМИ — "Звезда", РИА Новости, "Лента.ру" и "Газета.ру".

Как отметили в Генпрокуратуре, таким образом Facebook неправомерно ограничил распространение общественно значимой информации из-за введения антироссийских санкций и тем самым нарушил "право граждан России свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом", предусмотренное 29-й статьей Конституции.

Facebook внесут в соответствующий перечень Роскомнадзора. Если соцсеть не устранит нарушения, доступ к ней полностью или частично ограничат. Как заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, если социальная сеть устранит все нарушения — в первую очередь разблокирует доступ к четырем российским СМИ — принятые меры отменят.

По информации ведомства, в последнее время участились случаи необоснованной блокировки официальных аккаунтов российских СМИ и общественных деятелей со стороны иностранных интернет-платформ. Роскомнадзор призвал российских пользователей регистрироваться и использовать национальные ресурсы и социальные сети.