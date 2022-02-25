Россию исключили из Совета Европы

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Комитет министров Совета Европы принял решение об исключении России из рядов членов организации.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, он отметил, что они руководствовались статьей 8 устава СЕ.

"Италия считает, что это необходимая мера в свете неприемлемой военной агрессии России против Украины, которая представляет собой серьезное нарушение международного права", — заявил министр.