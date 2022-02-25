И.о. спикера НС представил аппарату офиса защитника прав человека нового омбудсмена Кристину Григорян
Заместитель председателя Национального Собрания, исполняющий обязанности председателя НС Армении Акоп Аршакян 25 февраля представил аппарату офиса защитника прав человека нового омбудсмена Кристину Григорян.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Акоп Аршакян приветствовал представителей офиса защитника прав человека, отметив, что после революции 2018 года произошли важные изменения в области прав человека, демократии, реализации избирательных прав граждан, а также в судебной системе.
По словам Акопа Аршакяна, нынешнее политическое руководство выступает за становление демократической системы в Армении, защиту прав человека, справедливое и прозрачное осуществление избирательного права, а также за реформу и развитие судебной системы. В этом контексте вице-спикер НС отметил важность профессиональной и беспристрастной деятельности омбудсмена и аппарата.
Акоп Аршакян отметил, что Кристине Григорян наделена лучшими человеческими качествами, беспристрастна и ответственна за свою работу. Заместитель председателя НС поздравил Григорян с избранием и пожелал ей успехов в дальнейшей работе на благо нашего государства и защиты прав человека.
Кристине Григорян поблагодарила Акопа Аршакяна за представление. Новоизбранный омбудсмен отметила, что предстоит еще много работы для постоянного развития и становления института. Принимая во внимание, что защитник прав человека Армении избирается высшим законодательным органом страны, Кристине Григорян подчеркнула важность эффективного сотрудничества с парламентом.
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