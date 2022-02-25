В Москве состоялась встреча министров обороны Армении и РФ

В рамках рабочего визита в Российскую Федерацию министр обороны Республики Армения Сурен Папикян 25 февраля встретился с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности. Обсужден ряд вопросов, касающихся армяно-российского двустороннего и многостороннего военного сотрудничества.

Стороны высоко оценили динамику армяно-российского союзнического сотрудничества и политического диалога, роль и усилия Российской Федерации, направленные на стабилизацию военно-политической обстановки в регионе, а также эффективность российской миротворческой миссии в Арцахе.

В ходе обсуждений были затронуты вопросы модернизации Вооруженных сил Армении и процесс реформ.

В конце встречи министр обороны Армении Сурен Папикян пригласил министра обороны Российской Федерации, генерала армии Сергея Шойгу посетить Армению с официальным визитом.

В тот же день министр обороны Армении возложил венок к памятнику Неизвестному солдату.