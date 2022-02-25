Евросоюз согласовал крупнейший в истории пакет санкций против России, он будет болезненным и для стран ЕС. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил в пятницу канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Было принято единогласное решение о крупнейшем пакете санкций в истории Европейского союза, он будет и для нас, государств-членов, частично болезненным", - сказал Нехаммер на пресс-конференции в Вене.

Газета Financial Times со ссылкой на информированные источники отмечает также, что ЕС планирует заморозить активы Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова в рамках пакета санкций. При этом, по данным газеты, вводить для них запреты на поездки, которые часто предусматривают персональные санкции, не планируется.