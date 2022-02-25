Глава МИД Украины призвал отключить Россию от SWIFT

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поговорил с министром иностранных дел Японии Есимасой Хаяси, призвал отключить РФ от SWIFT, что, по его словам будет отвечать интересам и Токио.

"Провел разговор с японским министром иностранных дел Есимасой Хаяси. Благодарен Японии за введение новых санкций в отношении России и предоставление Украине финансовой помощи. Запрет России на присутствии в SWIFT крайне необходим - и это также послужит интересам Японии. Мы также способы усилить обороны Украины", - передает

Арменпресс

со ссылкой на

РИА новости

, написал Кулеба в Twitter.