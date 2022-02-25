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Вопрос защиты прав армянской общины Украины находится в центре внимания омбудсмена Армении

Вопрос защиты прав армянской общины Украины находится в центре внимания омбудсмена Армении

Защитник прав человека Армении Кристине Григорян находится в постоянной связи с посольством Армении в Украине, регулярно получает информацию о проблемах, с которыми сталкивается армянская община Украины и граждане Армении в Украине.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса омбудсмена, в сложившейся ситуации вопрос защиты прав армянской общины Украины останется в центре непосредственного внимания защитника прав человека.


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