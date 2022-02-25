Выпускники программы NDI Parliamentary Practice and Fellowship получили сертификаты 

В Национальном Собрании Армении 25 февраля состоялось выпускное мероприятие группы 2021 года программы Института национальной демократии (NDI) "Parliamentary Practice and Fellowship", в котором участвовали вице-спикер, и.о.Председателя НС А.Аршакян, руководитель-генеральный секретарь Аппарата НС В.Нарибекян, директор миссии USAID в Армении Джон Аллело, руководитель армянского представительства NDI Лора Николс, Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Нидерландов в РА Николас Схермерс, руководители и участники программы, сотрудники парламента.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, участники проекта проводили мониторинг медиа, исследования и анализы международного опыта, предоставляли консультации, изучали заявления граждан, занимались переводами.

А.Аршакян, приветствуя выпускников, подчеркнул важность сотрудничества НС с международными партнерами.

“Парламент всегда на связи с молодыми исследователями, специалистами и учеными, и данная программа — еще одна возможность укрепить эту связь. Выпускники программы, проходя практику в офисах фракций, депутатов, в различных подразделениях Аппарата НС, получили знания, новые и важные навыки. Уверен, что своим трудом и усердием они также внесли особый вклад в работу парламента”, - отметил А.Аршакян.

Вице-спикер, и.о.Председателя НС поздравил выпускников с прохождением очередного рубежа, отметив, что постоянное углубление и развитие знаний являются основой укрепления Армении и постоянного развития демократических процессов в РА.

Джон Аллело, директор миссии USAID в Армении, отметил, что молодым специалистам была предоставлена возможность набраться опыта, содействовать становлению стабильного демократического, процветающего общества, а также сильного, представительного парламента. Один из выпускников уже присоединился к команде USAID со своими новыми идеями. По словам г-на Аллело, они также готовы к курсам 2022 года.

Руководитель-генеральный секретарь Аппарата НС В.Нарибекян сообщил, что на этой неделе начался процесс обучения новых практикантов NDI. Они познакомились с руководителями подразделений аппарата, прошли вводный курс, изучили особенности деятельности парламента. По словам г-на Нарибекяна, интерес молодых специалистов к практике в парламенте с каждым годом растет. Он также поздравил выпускников и пожелал им новых успехов.

Директор офиса NDI в Армении Лора Николс подчеркнула усердную работу последних двух лет.

В ходе внеочередных выборов в Национальное Собрание участники программы совместно составили и представили парламенту “Пособие депутата”, которое в ближайшее время будет издано и распространено среди всех депутатов. Отдельные разделы сборника представляют информацию о правах и обязанностях депутата, структуре парламента, законодательных инициативах, парламентской дипломатии.

В завершение мероприятия выпускникам вручены сертификаты.