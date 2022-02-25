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Против COVID-19 можно вакцинироваться через 14 дней после выздоровления: состоялось заседание комиссии

Против COVID-19 можно вакцинироваться через 14 дней после выздоровления: состоялось заседание комиссии

Под председательством вице-премьера Амбарцума Матевосяна сегодня состоялось заседание Комиссии по координации работ по предотвращению распространения коронавируса в Республике Армения. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в ходе заседания министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян представила комиссии текущую эпидемиологическую ситуацию с коронавирусной болезнью и процесс вакцинации в городе Ереване и областях.

Коснувшись факта, что в случае со штаммом “омикрон” заболевание протекает в более легкой форме, министр подчеркнула, что это связано с прививками, подчеркнув, что прививки против коронавирусной болезни, в том числе бустерные дозы, предотвращают тяжелые, крайне тяжелые формы и летальные исходы.

Вновь коснувшись представляющего общественный интерес вопроса о том, когда можно вакцинироваться после заболевания коронавирусом, министр Аванесян сказала, что прививаться можно уже через 14 дней после завершения клинических симптомов заболевания.

Вице-премьер Амбарцум Матевосян поручил продолжить информирование населения о вакцинации и усилить контрольные мероприятия.


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