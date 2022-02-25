Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

"Председатель КНР Си Цзиньпин 25 февраля во второй половине дня провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным", - передает телеканал.

Китай призвал уйти от менталитета холодной войны в украинском вопросе, а также сформировать устойчивый и эффективный механизм обеспечения европейской безопасности. "Необходимо отказаться от менталитета холодной войны, принимать во внимание и уважать законные озабоченности стран в сфере безопасности, посредством переговоров сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм [обеспечения] европейской безопасности", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Правительство Китая выступает за урегулирование разногласий между Россией и Украиной путем переговоров. "Китайская сторона поддерживает урегулирование между Россией и Украиной путем переговоров", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин и Путин обменялись мнениями по ситуации на Украине.

Путин проинформировал Си Цзиньпина об истории украинского вопроса и военной спецоперации на востоке Украины.