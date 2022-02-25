Войска РФ с запада окружили Киев

Основные воздушно-десантные силы РФ соединились с российскими ВДВ, дислоцированными в Гомеле, окружив Киев с запада. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на Агентство «РИА Новости», об этом сообщает Минобороны РФ.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киев на этапе оборонительных операций, ситуация очень сложная.