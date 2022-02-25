Талибы решили разобраться в Кабуле с преступностью

Находящееся у власти в Афганистане движение "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено) объявило, что начинает в Кабуле и прилегающих провинциях операцию по зачистке от криминала.

Операцию проводят Минобороны, МВД и разведка талибов под командованием замминистра обороны муллы Мухаммада Фазеля Мазлума, как передает Арменпресс, об этом сообщил в твиттере пресс-секретарь движения Забиулла Муджахид.

В ходе операции будут арестовываться и устраняться "воры, похитители и другие преступники".

"Во время операции никто и ни один гражданский дом не пострадают, будут приняты все меры предосторожности, и с людьми будут обращаться хорошо. Мы призываем жителей этих провинций и регионов помочь своим силам безопасности в предоставлении информации и не бояться операции. Потому что эта операция запущена для лучшего обеспечения безопасности жителей Кабула, бизнесменов и других соотечественников, - заверил представитель "Талибана". - Если люди невиновны или не связаны с преступниками, у них не будет проблем".