«Арарат-Армения» обыграл «Алашкерт» с наименьшим счетом

В рамках 19-го тура чемпионата Армении по футболу встретились «Алашкерт» и «Арарат-Армения».

Как передает «Арменпресс», лидер премьер-лиги «Арарат-Армения» в выездном матче обыграл «Алашкерт» с наименьшим счетом. Единственный гол «Арарат-Армени» на дополнительной минуте забил Перейра да Конкесао.

«Арарат-Армения» продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги, имея 46 очков. «Алашкерт» занимает 5-е место, имея 21 очко.