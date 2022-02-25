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Зеленский предложил Путину начать переговоры о прекращении боевых действий

Зеленский предложил Путину начать переговоры о прекращении боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину начать переговоры о прекращении боевых действий. Как передает «Арменпресс», обращение президента Украины было опубликовано на официальном Telegram-канале.

«Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. Военные действия идут по всей территории Украины. Давайте сядем за стол переговоров, чтобы остановить кровопролитие», - сказал Зеленский.

Он раскритиковал и своих европейских коллег, которые, по мнению Зеленского,  медлят с помощью Украине.
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