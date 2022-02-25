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Сотни семей в Тбилиси остались без водоснабжения из-за аварии

Сотни семей в Тбилиси остались без водоснабжения из-за аварии

Сотни жителей Глдани-Надзаладевского района остались без воды из-за аварии. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении компании по водоснабжению столицы Georgia Water & Power (GWP).

По данным компании, авария произошла в районе Згвис убани, где была повреждена магистральная труба водопровода.

Ремонтные работы уже ведутся, однако для их безопасного проведения вся вода из магистрального водопровода, снабжающего часть Глдани-Надзаладевского района, была выкачана.

На данный момент без воды остались жители десятка улиц в районах Згвис убани, Глдани, Санзона и Надзаладеви.

Время восстановления подачи водоснабжения пока неизвестно. Для жителей оставшихся без воды районов работает горячая линия – 2 93 11 11.


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