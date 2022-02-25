Посол Тигран Мкртчян посетил Греческую военную академию «Эвелпидон»

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Греции Тигран Мкртчян в сопровождении военного атташе посольства полковника Артура Далибалтяна посетил Греческую военную академию «Эвелпидон». Как передает «Арменпресс», посольство РА сообщает, что в рамках визита состоялись встречи с директором учебного заведения генерал-лейтенантом Йоргосом Костидисом, а также с армянскими курсантами военного учебного заведения. В ходе встречи с генерал-лейтенантом Йоргосом Костидисом были затронуты тесные отношения между двумя дружественными странами, нынешнее военно-стратегическое сотрудничество. Особое внимание было уделено дальнейшему развитию и расширению междисциплинарного сотрудничества между двумя странами.

Тигран Мкртчян коснулся военного сотрудничества с Грецией, подчеркнув ее необходимость, для совместного реагирования на новые вызовы. Посол от имени Армении поблагодарил за то, что это заведение на протяжении многих лет предоставляет места и для курсантов Армении.

После встречи с директором академии посол РА Тигран Мкртчян и полковник Артур Далибалтян встретились с армянскими курсантами, ознакомились с их повседневной жизнью, учебным процессом и пожелали им успехов.