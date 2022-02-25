IDBank осуществляет очередной выпуск именных купонных облигаций

25 февраля 2022 года IDBank посредством публичного предложения выпустит именные купонные драмовые облигации на следующих условиях:

Общий объем - 1 500 000 000 драмов РА

Количеств - 150 000 штук

Номинальная стоимость - 10 000 драмов

Срок обращения - 27 месяцев

Купонная годовая доходность - 9,25%

Дата погашения - 25 мая 2024 г.

Периодичность выплаты купона - 3 месяца.

Именные купонные облигации с отличительным кодом AMANLBB2GER8 будут размещаться с 25 февраля 2022 г. по 18 мая 2022 г. посредством открытой оферты.

Заполнив соответствующее заявление и подав его в Банк, Вы сможете получить облигации РА, полная информация о которых (дифференциальный код, номинал, количество, годовой купонный доход, день выплаты купона, день погашения облигаций) будет отражена в статье «Банкинг» раздела «Банковские услуги» приложения Idram&IDBank .

Полная информация о втором выпуске драмовых облигаций IDBank 2022 доступна по следующей ссылке:

Программный проспект облигаций зарегистрирован решением № 1/392А председателя Центрального банка Республики Армения 23 июля 2021 года. Ознакомиться с электронными версиями проспекта программного обеспечения и его дополнения հիմնական с основными условиями данного выпуска можно на официальном сайте IDBank -а.

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