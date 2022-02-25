Песков не ответил на вопрос о возможных контактах Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не может сказать о возможности контактов президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.Как передает «Арменпресс», со ссылкой на «РИА Новости», об этом Дмитрий Песков сказал в ответ на вопрос журналиста. «Пока я ничего не могу сказать об этом», - ответил Песков.
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