Песков не ответил на вопрос о возможных контактах Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не может сказать о возможности контактов президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Как передает « Арменпресс », со ссылкой на «РИА Новости», об этом Дмитрий Песков сказал в ответ на вопрос журналиста. «Пока я ничего не могу сказать об этом», - ответил Песков.