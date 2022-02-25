ЕС намерен вводить дальнейшие санкции против России

Евросоюз продолжит вводить ограничительные меры в отношении России. Об этом заявил в пятницу еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони перед неформальной встречей министров экономики стран сообщества в Париже.

"Пакет [санкций], одобренный вчера, - очень важный и эффективный, но не последний", - сказал он.

Джентилони также добавил, что ЕС еще предстоит оценить влияние ограничительных мер против РФ на экономику сообщества. "Время оценить, какое влияние пакет может оказать [на Евросоюз]. С одной стороны, эффект ограниченный, поскольку наши торговые отношения с Россией не так важны для сообщества. С другой стороны, мы знаем, что фактором риска для нашей экономики является энергетическая проблема", - сказал он. Для ее решения, по словам еврокомиссара, ЕС придется принимать специальные меры для достижения энергетической независимости.

Что касается отключения России от системы платежей SWIFT, решение ожидается в ближайшее время. "Решение об этом будет приниматься в ближайшие дни и недели", - сказал еврокомиссар, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент РФ Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Сразу после этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств сообщили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

23 февраля Евросоюз ввел новый пакет рестрикций в отношении РФ. Он состоит из четырех блоков: персональные санкции против 351 депутата Госдумы, 27 физических и юридических лиц страны, ограничение доступа государства и правительства к европейскому финансовому рынку, а также запрет для европейского бизнеса на любые экономические операции с Донецкой и Луганской народными республиками.