Финал Лиги чемпионов перенесен из Санкт-Петербурга в Париж

Финал футбольной Лиги чемпионов 2022 года перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает УЕФА. Это решение принято на очередном заседании Исполкома УЕФА. Финал текущего года Лиги чемпионов примет столица Франции Париж.

«УЕФА благодарит президента Французской Республики Эммануэля Макрона за его поддержку, а также за решение о переносе, в связи с нынешним кризисом, финала престижного европейского клубного футбольного турнира во Францию», - говорится в сообщении УЕФА.