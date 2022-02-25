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Президент Арцаха вручил духовному пастырю Мартакертского района Ованнесу Ованнисяну орден Святого Месропа Маштоца

Президент Арцаха вручил духовному пастырю Мартакертского района Ованнесу Ованнисяну орден Святого Месропа Маштоца

25 февраля президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял предводителя Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви епископа Вртанеса Абраамяна и духовного пастыря Мартакертского района Ованеса Ованнисяна.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента, на встрече был обсужден широкий круг вопросов, касающихся связей между государством и церковью, внешних и внутренних вызовов, стоящих перед Арцахом, и армянского единства.

Была отмечена роль Армянской Апостольской Церкви в деле государственного строительства и сохранения армянской национальной идентичности, а также необходимость совмещения усилий государства и церкви для решения существующих вызовов и общенациональных проблем.

В ходе встречи Араик Арутюнян за значительный вклад в дело сохранения духовных ценностей и преданную 30-летнюю службу вручил Ованнесу Ованнисяну орден Святого Месропа Маштоца.


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