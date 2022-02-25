Макрон заявил, что передал Путину просьбу Зеленского о переговорах

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в телефонном разговоре в четверг с президентом России Владимиром Путиным передал ему просьбу президента Украины Владимира Зеленского о переговорах, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"У меня состоялся искренний, прямой и быстрый разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского, чтобы прежде всего попросить его об остановке боев в кратчайшие сроки, но особенно предложить ему переговоры, просить его о переговорах с президентом Зеленским", - сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу после внеочередного саммита ЕС.

По словам французского президента, Зеленскому не удалось связаться с Путиным.

Макрон также заявил о необходимости сохранения каналов для контактов с РФ, чтобы добиться перемирия на Украине.

Как сообщалось, утром в четверг президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на украинской территории. На Украине введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация.