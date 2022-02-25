Артур Аветисян и Ваагн Давтян вышли в финал Кубка мира по гимнастике

Члены сборной Армении по спортивной гимнастике вступили в борьбу на Кубке мира.

Как передает «Арменпресс», на проходящем в немецком городе Кодбус Кубке мира в финал вышли Артур Аветисян и Ваагн Давтян.

Бронзовый призер Олимпийских игр Артур Давтян в упражнениях на коне выполнил новый элемент, который будет назван его именем.