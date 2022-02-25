В Армении за прошедший день подтверждено 572 случая заболевания COVID-19

По состоянию на 11:00 25 февраля в Армении всего подтверждено 418 792 случая заражения COVID-19, 398 241 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 413 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 535 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

За последние сутки проведено 4 642 теста. Подтверждено 572 случая заболевания COVID-19, 1 571 заболевших вылечились, есть 21 летальный исход.

Всего проведено 2 884 327 тестирований.